Жителя Урала арестовали за «звёзды» в мессенджере по делу о терроризме
Суд арестовал жителя Нижнего Тагила за переводы в мессенджере в поддержку террористической организации. Подробности сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
Фигурант использовал платные реакции в виде «звёзд» в мессенджере для перевода денег. Следствие установило, что обвиняемый через платформу переводил деньги в поддержку лица, которое суд ранее признал причастным к деятельности террористической организации.
Платные реакции под публикациями служили для него способом осуществления таких переводов. Общая сумма перечисленных средств составила 1148 рублей 29 копеек. Суд избрал меру пресечения в виде ареста до 4 октября. Уголовное дело возбудили по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России — содействие террористической деятельности в форме финансирования.
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