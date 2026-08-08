В Калмыкии отлетевшее колесо «Камаза» убило одного и ранило шесть человек
В Калмыкии отлетевшее колесо грузовика убило одного и ранило шесть человек. Подробности приводит пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Чрезвычайное происшествие случилось на 286-м километре федеральной трассы Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь». Сообщение о ДТП поступило в 12:25 по московскому времени.
Прибывшие на место спасатели из специализированной пожарно-спасательной части № 18 обнаружили, что колесо от «Камаза» на ходу отделилось от грузовика и ударило по легковой машине.
Сотрудники МЧС отключили в легковушке аккумуляторную батарею и газобаллонное оборудование. Всего, по сведениям ведомства, в ДТП пострадали шесть человек, один из которых несовершеннолетний.
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