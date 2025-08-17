Мужчина изнасиловал женщину у церкви в США

17 августа 2025, 20:21

People: Мужчина изнасиловал пьяную без сознания женщину у церкви в США

Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

В Нэшвилле (штат Теннесси) задержан мужчина по подозрению в изнасиловании женщины, упавшей в обморок у здания церкви, сообщает People.