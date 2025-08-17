Мужчина изнасиловал женщину у церкви в США
В Нэшвилле (штат Теннесси) задержан мужчина по подозрению в изнасиловании женщины, упавшей в обморок у здания церкви, сообщает People.
По данным полиции, инцидент произошёл вечером 14 августа около 21:30. Проезжавшие мимо пожарные заметили, как неизвестный пытается снять штаны у лежащей на земле женщины. Записи камер видеонаблюдения, изученные следствием, показывают, что пострадавшая, по всей видимости находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, шла неустойчиво и села на ступеньки крыльца.
На кадрах видно, как мужчина сел рядом с ней и начал прикасаться к женщине, которая то приходила в сознание, то вновь теряла его; затем он поднял её со ступенек, положил на землю и совершил сексуальное насилие.
Женщину доставили в Медицинский центр Университета Вандербильта; вскоре она скончалась. При себе у неё не было документов, и её личность пока не установлена. 39‑летний Мохамед Мохамед был задержан пожарными и передан полиции. Он отказался давать показания и был заключён под стражу.
