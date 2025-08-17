Смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком произошло на трассе в Свердловской области

17 августа 2025, 20:12

ГАИ: легковушка и грузовик столкнулись на трассе в Свердловской области

Фото: пресс-служба ГАИ по Свердловской области (Telegram @gibdd_66)

В Свердловской области на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП с участием грузовика Scania и легкового автомобиля Chery. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.