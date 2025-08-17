Достижения.рф

Смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком произошло на трассе в Свердловской области

Фото: пресс-служба ГАИ по Свердловской области (Telegram @gibdd_66)

В Свердловской области на трассе Екатеринбург – Тюмень произошло смертельное ДТП с участием грузовика Scania и легкового автомобиля Chery. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.



Трагедия произошла на оживлённом участке автодороги. По предварительным данным, столкновение произошло около полудня, когда легковой автомобиль, в котором находилась семья из Тюмени, выехал на встречную полосу и врезался в многотонный грузовик Scania.

По одной из версий, водитель Chery не справилась с управлением – возможно, из-за неблагоприятных погодных условий или технической неисправности. Однако точные причины устанавливаются в рамках следственных действий и автотехнической экспертизы.

Фото: пресс-служба ГАИ по Свердловской области (Telegram @gibdd_66)
В легковом автомобиле находились пятеро человек – все жители Тюмени. За рулём была женщина, которая, по данным ГАИ, является единственной выжившей в этом ДТП. С тяжёлыми травмами её госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение, где ей оказывают экстренную помощь.

Погибли её супруг и родители, находившиеся в салоне автомобиля в момент аварии. Все они скончались на месте происшествия от полученных травм до приезда экстренных служб. Также скончался водитель грузовика.

Движение по участку дороги было временно затруднено: трассу частично перекрыли для проведения следственных действий и эвакуации разбитых транспортных средств.

В настоящее время проводится проверка: устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе техническое состояние автомобилей, наличие признаков нарушения правил дорожного движения и возможная вина водителей.

Также в рамках расследования будет проведён ряд экспертиз, включая токсикологическую – для исключения наличия алкоголя или наркотиков у водителей.
Анастасия Чинкова

