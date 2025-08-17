Стрельба в Нью-Йорке: есть погибшие

17 августа 2025, 14:24

NYP: в Нью-Йорке в районе Бруклин погибли три человека в результате стрельбы

Фото: istockphoto/PAVEL BALYK

Трое человек погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в районе Бруклина в Нью‑Йорке, сообщает New York Post со ссылкой на полицию.