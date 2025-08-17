Достижения.рф

Стрельба в Нью-Йорке: есть погибшие

NYP: в Нью-Йорке в районе Бруклин погибли три человека в результате стрельбы
Трое человек погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в районе Бруклина в Нью‑Йорке, сообщает New York Post со ссылкой на полицию.



Ранее издание Sun писало, что по меньшей мере семь пострадавших были доставлены в больницу. По данным СМИ, несколько злоумышленников открыли огонь возле ресторана; все раненые госпитализированы, об их состоянии не сообщается. Полиция занимается установлением личностей подозреваемых.

Ранее также сообщалось о конфликте с применением огнестрельного оружия во дворе школы №1367 на юго‑востоке Москвы, в котором, по словам очевидцев, участвовали мигранты. Свидетели вызвали полицию и Росгвардию; прибывшие правоохранители, как утверждается, столкнулись с агрессией со стороны участников инцидента. Жители Рязанского района направили обращение в управу, выражая обеспокоенность и опасаясь повторения подобных происшествий.

По их словам, ситуацию усугубляет изолированность жилого комплекса «Кварталы 21/19», расположенного рядом с промзоной и железной дорогой, а также большое количество хостелов и стройплощадок, где часто проживают мигранты. Школа, рядом с которой произошёл инцидент, должна открыться в этом году; местные жители обеспокоены возможной угрозой для детей.

