Мужчина изрезал возлюбленную из-за ревности и скрылся
В Кирове 28-летний мужчина изрезал 25-летнюю возлюбленную и бросил в квартире. Об этом проинформировали в СУ СК России по региону.
Трагедия произошла 16 февраля в доме на Октябрьском проспекте. Между фигурантом дела и его избранницей разгорелась ссора, вызванная ревностью. В ходе конфликта россиянин нанес девушке серьезные ножевые ранения, что привело к ее гибели.
После совершения преступления подозреваемый пытался скрыться, но на следующий день его задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что пара проживала в квартире, принадлежавшей мужчине, и не имела детей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ, часть 1. Убийце предъявили обвинение, в настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
