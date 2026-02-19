Мужчина изрезал возлюбленную из-за ревности и скрылся

19 февраля 2026, 19:58

В Кирове мужчина изрезал возлюбленную из-за ревности

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Кирове 28-летний мужчина изрезал 25-летнюю возлюбленную и бросил в квартире. Об этом проинформировали в СУ СК России по региону.