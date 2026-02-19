Россиянин превратил квартиру в свалку и не пускал туда семью
В Новосибирске 72-летний пенсионер превратил двухкомнатную квартиру в свалку, чтобы не пускать на порог бывшую жену и 25-летнюю дочь-инвалида. Об этом информирует УФССП по Новосибирской области.
Несколько лет назад семья получила квартиру по программе переселения из аварийных домов. Собственниками жилья стали отец и дочь, однако мужчина отказался пускать родственников в квартиру. Его жена и дочка обратились в суд, который вынес решение в их пользу и обязал пенсионера предоставить им доступ.
Когда они попытались въехать, то обнаружили, что недвижимость до потолка завалена мусором. Мужчина лишь проложил узкую тропинку к комнате своей дочери, считая это достаточным выполнением судебного решения.
Судебные приставы были вынуждены организовать принудительную расчистку помещения. Для вывоза накопившегося хлама потребовалось два грузовика.
