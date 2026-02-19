Россиянин превратил квартиру в свалку и не пускал туда семью

19 февраля 2026, 19:27

В Новосибирске пенсионер завалил квартиру мусором, чтобы не впускать жену и дочь

Фото: iStock/cerro_photography

В Новосибирске 72-летний пенсионер превратил двухкомнатную квартиру в свалку, чтобы не пускать на порог бывшую жену и 25-летнюю дочь-инвалида. Об этом информирует УФССП по Новосибирской области.