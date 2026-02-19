«Потерял память»: Ревнивая жена избила мужа лопатой за переписку с туристкой

19 февраля 2026, 19:01

Жительница Дагестана ударила мужа лопатой из-за переписки с туристкой

Фото: Istock/Azret Ayubov

В Дагестане женщина ударила мужа лопатой по голове после того, как нашла в его телефоне переписку с другой женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.