«Потерял память»: Ревнивая жена избила мужа лопатой за переписку с туристкой
В Дагестане женщина ударила мужа лопатой по голове после того, как нашла в его телефоне переписку с другой женщиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Пара прожила в браке 14 лет и воспитывает двоих детей. В какой-то момент спутница жизни обратила внимание на изменения в поведении мужа и решила проверить его телефон, где обнаружила переписку мужчины с туристкой. Попытка супруги обсудить эту ситуацию не привела к разговору — муж уходил от ответа.
После этого женщина взяла лопату и нанесла благоверному несколько ударов по голове. В результате мужчина получил ушибы и временно утратил память. Медики, к которым поступил пострадавший, сообщили о случившемся в полицию. Женщине могло грозить уголовное дело, однако потерпевший не стал писать заявление и отказался от претензий.
Ранее на Сахалине мужчина бросил возлюбленную и украл её украшения, чтобы снять себе новое жильё.
Читайте также: