Пожилой массажист обвиняется в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин

19 февраля 2026, 18:12

В Англии массажиста обвинили в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин

Фото: Istock/danisacch

В Великобритании предъявили обвинения 72-летнему массажисту Терренсу МакБрайену. Как пишет Mirror, его подозревают в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении 14 женщин.