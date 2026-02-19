Пожилой массажист обвиняется в 55 сексуальных преступлениях против 14 женщин
В Великобритании предъявили обвинения 72-летнему массажисту Терренсу МакБрайену. Как пишет Mirror, его подозревают в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении 14 женщин.
Следователи инкриминируют мужчине 55 эпизодов. В их числе — покушение на изнасилование, семь случаев сексуального насилия с проникновением, 34 эпизода насилия в форме прикосновений и 13 случаев вуайеризма.
На текущий момент МакБрайен находится на свободе под залогом. Суд над ним назначен на 19 марта 2026 года. Руководитель расследования отметил, что большое количество и характер обвинений могут вызвать беспокойство у общественности.
Он призвал всех, кому что-либо известно об этом деле, связаться с полицией. Правоохранители дополнительно напомнили, что закон гарантирует анонимность людям, заявившим о сексуальных преступлениях, и раскрывать их личности нельзя.
