Мужчина изрезал заступившихся за мать детей в Хакасии

17 августа 2025, 21:41

Мужчина из ревности напал с ножом на жену и детей в Хакасии

Фото: istockphoto/Burlingham

В Черногорске 31‑летний мужчина в ночь на 9 августа, по версии следствия, из‑за ревности напал с ножом на свою сожительницу и её детей — сообщают в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.