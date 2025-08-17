Мужчина изрезал заступившихся за мать детей в Хакасии
В Черногорске 31‑летний мужчина в ночь на 9 августа, по версии следствия, из‑за ревности напал с ножом на свою сожительницу и её детей — сообщают в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В ходе ссоры обвиняемый схватил кухонный нож и несколько раз ударил женщину. При шуме проснулись её дети: шестилетняя девочка и девятилетний мальчик пытались защитить мать, но также получили ножевые ранения и доставлены в больницу. Женщину спасти не удалось.
Нападавшего задержали; он заключён под стражу, возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мужчина, познакомившись через сайт знакомств, из‑за ревности избил другую женщину в Екатеринбурге — разбил лицо и отобрал телефон. Пара общалась около трёх недель; потерпевшая вызвала такси и обратилась в полицию.
Читайте также: