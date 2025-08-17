Двух братьев из Анапы подозревают в нападении на полицейских

17 августа 2025, 19:14

СК открыл уголовные дела после нападения на сотрудников полиции в Анапе

Фото: istockphoto/blinow61

Двое братьев из Анапы подозреваются в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. В отношении мужчин 22 и 36 лет возбуждены уголовные дела.