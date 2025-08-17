Двух братьев из Анапы подозревают в нападении на полицейских
Двое братьев из Анапы подозреваются в применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю. В отношении мужчин 22 и 36 лет возбуждены уголовные дела.
По версии следствия, ночью 10 августа на улице Астраханской патрульные пресекли попытку братьев спровоцировать конфликт с прохожим. Полицейские попытались провести с ними профилактическую беседу, но мужчины не успокоились, и был вызван дополнительный наряд.
По данным СК, 36‑летний мужчина несколько раз ударил одного из сотрудников ППС кулаком по голове. Прибывший на помощь полицейский пресёк нападение, после чего младший брат ударил его ногой в спину.
Старший подозреваемый задержан, местонахождение второго установлено — с ним в ближайшее время проведут необходимые следственные действия. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и собирать доказательства; расследование курирует руководитель СКР по краю Андрей Маслов.
