Мужчины напали на блогера в Адлере
В центре Адлера неизвестные напали на блогершу Алину Ростовскую — видео инцидента опубликовал канал Kub Mash.
По кадрам, девушка в пышном розовом платье гуляла вечером с ребёнком и подругой, когда прохожие начали обсуждать её внешний вид. Услышав оскорбления, Алина достала телефон и стала снимать происходящее; в ходе конфликта она произнесла в адрес одного из мужчин фразу: «Жирная свинья — это твоя мама».
После этого мужчина в чёрной одежде выскочил из машины и напал на девушку. Её также публично оскорбили и облили газировкой. По словам Ростовской, таксисты, ставшие свидетелями, отказались её везти, и ей пришлось идти домой пешком.
Ранее сообщалось о других случаях уличного насилия. Российские подростки избили школьницу ногами за то, что она не дала им вейп. Также во дворе школы №1367 на юго‑востоке Москвы произошла драка с применением огнестрельного оружия: очевидцы вызвали полицию и Росгвардию, однако прибывшие правоохранители, по сообщениям, столкнулись с агрессией со стороны участников конфликта.
Жители Рязанского района выразили обеспокоенность инцидентами и направили обращение в управу. По их словам, подобные случаи могут повторяться, усугубляет ситуацию относительная изолированность жилого комплекса «Кварталы 21/19» — дома расположены рядом с промышленной зоной и железной дорогой, а в районе много хостелов и строительных площадок, где проживают мигранты. Школа, рядом с которой произошла стрельба, должна открыться в этом году; местные жители опасаются возможной угрозы для детей.
