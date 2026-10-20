Мужчина кинул телефон в голову девочки и попал под арест

20 октября 2026, 18:54

Житель Улан-Удэ метнул телефон в голову девочки и попал под арест

Фото: iStock/Yingko

В Улан-Удэ мужчина бросил мобильный телефон в девочку и разбил ей голову. Об этом информирует СУ СКР по Бурятии.