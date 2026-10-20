Мужчина кинул телефон в голову девочки и попал под арест
В Улан-Удэ мужчина бросил мобильный телефон в девочку и разбил ей голову. Об этом информирует СУ СКР по Бурятии.
Инцидент случился вечером 14 октября во дворе дома на улице Гастелло. По словам матери пострадавшей, местный житель, не сумев обойти группу школьников, сделал им замечание, после чего между ними возникла ссора.
Мужчина направился к подъезду, но вскоре вернулся на место происшествия. Испугавшись, девочка убежала в противоположную сторону, а взрослый бросился за ней и кинул в нее телефон, который попал несовершеннолетней в затылок.
В медицинском учреждении школьнице диагностировали легкую травму головы и назначили проведение МРТ и КТ для исключения более серьезных повреждений. В настоящее время девочка жалуется на головокружение, головные боли и тошноту.
Участковый полиции установил личность подозреваемого и провел с ним беседу. Мужчина воспитывает четырех дочерей. Вначале он утверждал, что телефон выпал у него из рук случайно, но затем признал вину и выразил готовность извиниться перед пострадавшей.
Следственные органы обратились в суд с ходатайством о заключении виновного под стражу, однако суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста и запретил ему общаться с ребенком и его семьей. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.
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