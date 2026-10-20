«За ним ухаживают»: Сын Бари Алибасова рассказал о новых осложнениях у отца

20 октября 2026, 18:04

Сын Бари Алибасова рассказал об осложнениях у отца после травмы спины

Бари Алибасов (Фото: Instagram* @alibasov_nana)

Музыкальный продюсер Бари Алибасов продолжает лечиться дома после тяжёлой травмы спины. Об этом рассказал его сын Бари Алибасов-младший.





В беседе с Общественной Службой Новостей наследник продюсера сообщил, что сейчас у его отца много осложнений, с которыми он борется.

«Спина болит после тяжёлой травмы от падения, кости неправильно срослись. Зрение упало, да и слух тоже. Лечится папа амбулаторно, за ним ухаживают, он не один. Надеюсь на скорейшее выздоровление», — добавил Алибасов-младший.