Мужчина поссорился с родственницей из-за музыки и ударил ее ножом в шею

20 октября 2026, 16:31

В Омске мужчина ударил ножом родственницу из-за музыки

Фото: iStock/zoka74

В Омской области мужчина расправился с сестрой сожительницы из-за того, что ему не понравилась музыка, которую включила девушка. Об этом информирует СУ СК РФ региона.