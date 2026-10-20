Мужчина поссорился с родственницей из-за музыки и ударил ее ножом в шею
В Омской области мужчина расправился с сестрой сожительницы из-за того, что ему не понравилась музыка, которую включила девушка. Об этом информирует СУ СК РФ региона.
Согласно информации следствия, в понедельник, 19 октября, обвиняемый вместе со своей сожительницей и её 27-летней сестрой употребляли спиртные напитки. В ходе застолья между 35-летним мужчиной и гостьей произошёл конфликт из-за музыки, включённой родственницей его возлюбленной.
В ходе ссоры местный житель схватил нож и нанёс удар пострадавшей в шею. Спасти её не удалось. По данным ведомства, подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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