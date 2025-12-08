Мужчина кошмарил соседку год и убил её с сыном: суд арестовал Евгения Гераськина
32-летний Евгений Гераськин совершил убийство матери и её сына, которых целый год терроризировал. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Мужчина неоднократно жаловался на шум, а погибшая Алина пыталась мирно разрешить конфликты, но Евгений не шёл на примирение.
Несмотря на ужасающий поступок, ранее он не состоял на учёте у психиатров. Однако 10 лет назад он снимал жестокие видео: на одном из них он вламывается в квартиру соседки с ножом, поздравляет её с днём рождения, а затем угрожает убийством, приставив нож к горлу.
Сегодня суд постановил арестовать 32-летнего Евгения Гераськина по делу о двойном убийстве.
