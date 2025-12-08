Мужчина кошмарил соседку год и убил её с сыном: суд арестовал Евгения Гераськина

08 декабря 2025, 21:05

32-летний Евгений Гераськин задержан за жестокое двойное убийство в Москве

Фото: Istock / Serghei Turcanu

32-летний Евгений Гераськин совершил убийство матери и её сына, которых целый год терроризировал. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.