Мужчина кошмарил соседку год и убил её с сыном: суд арестовал Евгения Гераськина

32-летний Евгений Гераськин задержан за жестокое двойное убийство в Москве
32-летний Евгений Гераськин совершил убийство матери и её сына, которых целый год терроризировал. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.



Мужчина неоднократно жаловался на шум, а погибшая Алина пыталась мирно разрешить конфликты, но Евгений не шёл на примирение.

Несмотря на ужасающий поступок, ранее он не состоял на учёте у психиатров. Однако 10 лет назад он снимал жестокие видео: на одном из них он вламывается в квартиру соседки с ножом, поздравляет её с днём рождения, а затем угрожает убийством, приставив нож к горлу.

Сегодня суд постановил арестовать 32-летнего Евгения Гераськина по делу о двойном убийстве.

