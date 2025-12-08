В Татарстане школьница проглотила зубную щетку, когда чистила зубы

08 декабря 2025, 19:18

В Татарстане врачи достали зубную щетку из желудка школьницы

Фото: iStock/Hendri

В Татарстане врачи извлекли зубную щетку длиной 19 сантиметров из желудка 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Камского детского медицинского центра Набережных Челнов.