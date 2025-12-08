В Татарстане школьница проглотила зубную щетку, когда чистила зубы
В Татарстане врачи извлекли зубную щетку длиной 19 сантиметров из желудка 13-летней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Камского детского медицинского центра Набережных Челнов.
Несовершеннолетняя поступила в детскую больницу Казани с подозрением на проглоченное инородное тело. В ходе обследования врачи обнаружили, что она проглотила зубную щетку. Часть щетки находилась в пищеводе, а часть — в желудке, что представляло опасность для внутренних органов.
По словам врача-хирурга Дамира Хузина, возможно, произошел резкий вдох или смех во время чистки зубов, что вызвало непроизвольное сокращение мышц глотки. Это подтолкнуло щетку глубже в пищевод. Для извлечения зубной щетки медики провели эндоскопическую операцию.
