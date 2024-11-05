Мужчина, которому отказали в маникюре в Москве, обратился в Верховный суд

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Уфимец, который подал иск против московского салона красоты «SODA» за отказ в проведении мужского маникюра, обратился в Верховный суд Республики Башкортостан. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что это решение стало результатом разбирательств, начавшихся после инцидента, произошедшего в октябре 2023 года.
Согласно материалам дела, истец записался на процедуру в салон, однако по прибытии ему было отказано в услуге без объяснения причин. Повторная попытка записаться через онлайн-систему также оказалась безуспешной, что побудило мужчину направить претензию в адрес салона с требованием возместить моральный вред. Однако ответчик отказался удовлетворить требования потребителя.
Калининский районный суд Уфы признал нарушение прав истца и частично удовлетворил его исковые требования. Суд обязал салон заключить публичный договор на оказание услуг в течение 15 дней и взыскал с него 1 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 500 рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя.
Мужчина не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Судебное заседание в Верховном суде Республики Башкортостан назначено на 20 ноября 2024 года.
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Согласно материалам дела, истец записался на процедуру в салон, однако по прибытии ему было отказано в услуге без объяснения причин. Повторная попытка записаться через онлайн-систему также оказалась безуспешной, что побудило мужчину направить претензию в адрес салона с требованием возместить моральный вред. Однако ответчик отказался удовлетворить требования потребителя.
Калининский районный суд Уфы признал нарушение прав истца и частично удовлетворил его исковые требования. Суд обязал салон заключить публичный договор на оказание услуг в течение 15 дней и взыскал с него 1 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 500 рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя.
Мужчина не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Судебное заседание в Верховном суде Республики Башкортостан назначено на 20 ноября 2024 года.
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Дарья Осипова