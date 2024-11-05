Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужчина, которому отказали в маникюре в Москве, обратился в Верховный суд

Мужчина, которому отказали в маникюре в Москве, обратился в Верховный суд

Фото: iStock/arsenisspyros

Фото: iStock/arsenisspyros

Уфимец, который подал иск против московского салона красоты «‎SODA» за отказ в проведении мужского маникюра, обратился в Верховный суд Республики Башкортостан. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что это решение стало результатом разбирательств, начавшихся после инцидента, произошедшего в октябре 2023 года.

Согласно материалам дела, истец записался на процедуру в салон, однако по прибытии ему было отказано в услуге без объяснения причин. Повторная попытка записаться через онлайн-систему также оказалась безуспешной, что побудило мужчину направить претензию в адрес салона с требованием возместить моральный вред. Однако ответчик отказался удовлетворить требования потребителя.



Калининский районный суд Уфы признал нарушение прав истца и частично удовлетворил его исковые требования. Суд обязал салон заключить публичный договор на оказание услуг в течение 15 дней и взыскал с него 1 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 500 рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя.

Мужчина не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Судебное заседание в Верховном суде Республики Башкортостан назначено на 20 ноября 2024 года.

Читайте также:

Получившая срок журналистка Баязитова обвинила бывшего адвоката в мошенничестве

В Петербурге отправили под стражу подозреваемого в подрыве опор ЛЭП

Суд отправил под арест топ-менеджера швейной фабрики Громова по делу «Военторга»
#суд
#договор
#нарушение
Воры вынесли всё сливочное масло из екатеринбургского магазина
05 ноября 2024, 16:12

Фото: iStock/ YelenaYemchuk

Двое неизвестных проникли в магазин молочной продукции в Екатеринбурге и украли из него всё имеющееся сливочное масло, сообщает Телеграм-канал Baza.
Кража произошла в ночь на 5 ноября на улице Тверитина в Екатеринбурге. Двое мужчин в масках залезли в магазин, забрали всё найденное сливочное масло и скрылись. Всё ограбление длилось около двух минут. Один из грабителей также взял из магазина несколько молочных коктейлей.

Владельцы торговой точки рассказали, что ущерб за украденный продукт составил 100 тысяч рублей. Правоохранительные органы уже разыскивают правонарушителей. Директор магазина просил оповестить его, если кто-то в городе станет продавать с рук их сливочное масло.

Ранее сообщалось, что в Россию прибыло 90 тонн сливочного масла из ОАЭ. Его везли на кораблях через Иран и Каспийское море.

Читайте также:

В Россию впервые в истории прибыло 90 тонн сливочного масла из ОАЭ

«Союзмолоко»: сливочное масло подорожало из-за объёмов производства мороженого

Рост цен на сливочное масло в России связали с влиянием иностранцев
#кража
#магазин
#масло
#ограбление
#ущерб
#екатеринбург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка заказала убийство сына по мотивам криминальных сериалов
kp.ru: москвичка заказала убийство сына, насмотревшись криминальных сериалов
05 ноября 2024, 15:44

Фото: iStock/aruba200

Москвичка заказала убийство сына, насмотревшись криминальных сериалов. Об этом сообщает kp.ru.
68-летняя пенсионерка решила избавиться от сына, который требовал от нее вернуть ему две его квартиры. Выяснилось, что недвижимость он сам переписал на мать во время отбытия им 16-летнего срока за незаконный сбыт наркотиков. За этот период мать успела продать две из четырех квартир сына. При этом, по мнению мужчины, женщина сильно продешевила при продаже недвижимости.

Регулярные ссоры из-за жилья подтолкнули пенсионерку к решению убить сына. В этом ей вызвалась помочь подруга, которая продавала мясо на рынке. Она уговорила знакомого силовика стать киллером, пообещав ему за преступление миллион рублей. Подруге-заказчице посредница назвала сумму в два раза больше, прибавив еще один миллион за свои услуги.

Правоохранитель рассказал о поступившем ему заказе полицейским, которые инсценировали убийство. Сын старушки был поражен, что мать заказала его убийство и согласился подыграть оперативникам.

Гримеры нанесли ему на лицо следы крови, а силовики сфотографировали его лежащим на снегу. При передаче денег заказчица и посредница были задержаны.

Читайте также:

Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых

В Петербурге цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо икры

«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии
#преступление
#убийство
#деньги
#квартиры
#пенсионерка
#женщина
#недвижимость
#мать
#услуги
#мужчина
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В результате конфликта у ночного клуба скончался российский хоккеист
Торточаков умер после драки около ночного клуба в Абакане
05 ноября 2024, 15:27

Фото: iStock/vchal

Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков скончался после инцидента, произошедшего около ночного клуба в Абакане. Об этом информирует РИА Новости.
По информации источников в правоохранительных органах, спортсмен был доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Сообщается, что в ночь на 3 ноября между Торточаковым и 25-летним местным жителем произошла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта подозреваемый нанес хоккеисту несколько ударов по голове, что привело к серьезным травмам. Позже следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели спортсмена.

На официальной странице ХК «Металлург» в социальной сети «ВКонтакте» клуб выразил соболезнования и отметил, что Артем был не только талантливым игроком, но и добрым человеком, оставившим глубокий след в сердцах болельщиков и коллег.

Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти хоккеиста стала черепно-мозговая травма. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Читайте также:

Умер продюсер Куинси Джонс, работавший с Джексоном и Синатрой

В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина

Скончался чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
#уголовное спортсмен
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье заживо сгорел бывший замгубернатора Шеденков: он находился в доме с гостьей, что известно
05 ноября 2024, 15:07

Станислав Шеденков (Фото: официальный сайт Тульского землячества)

Бывший заместитель губернатора Тульской области Станислав Шеденков погиб в результате пожара на своей даче в Подмосковье. Его 72-летняя гостья смогла спастись, но, к сожалению, не смогла помочь Шеденкову выбраться из огня. Что известно об обстоятельствах трагедии расскажет «Радио 1».

Трагическая смерть Шеденкова


Вечером 4 ноября Шеденков находился на даче в Пушкинском городском округе вместе с гостьей. По данным «МК», личность женщины не раскрыта. Согласно предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за искры, вылетевшей из камина.

Гостья Шеденкова спаслась, однако не смогла помочь бывшему политику выбраться из охваченного огнем дома. Пожарные обнаружили его тело с ожогами после ликвидации возгорания. Причины и обстоятельства произошедшего сейчас проверяются. Проводится в том числе судебно-медицинская экспертиза и пожарно-техническое исследование.

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Биография Шеденкова


Шеденков родился 4 сентября 1951 года в поселке Подлесный Тульской области в семье шахтера. После службы в армии он получил образование в НФ МХТИ имени Д.И. Менделеева. Затем работал инструктором по вопросам Добровольных народных дружин в городском исполкоме. В дальнейшем он возглавил Новомосковское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства, где проработал десять лет.

В декабре 1991 года Шеденков стал главой администрации Новомосковска и Новомосковского района. Под его руководством в городе были реализованы важные проекты, такие как строительство жилого дома для инвалидов — участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, реконструкция стадиона «Химик» и газификация района.

Позже Шеденков переехал в Москву и стал главой управы района Капотня, после чего получил должность заместителя перфекта Юго-Восточного административного округа. Чиновник в дальнейшем возглавлял Тульское землячество в столице.

Читайте также:

«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии

В Подмосковье заживо сгорел бывший заместитель российского губернатора

Два человека пострадали во время взрыва на территории СИЗО в Москве
#подмосковье
#смерть
#пожар
#пожарные
#мужчина
#статьи
#тульская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
NTV: на нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв
05 ноября 2024, 14:16

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV.
Уточняется, что взрыв произошел на предприятии в Измите. На объект были направлены сотрудники экстренных служб, медики и силы безопасности.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной ЧП и в какой части завода произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что в Финляндии в понедельник, 4 ноября, раздался взрыв на заводе по изготовлению тарного картона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии

Мать-алкоголичка и 50 мигрантов: на 17-летнего сироту из Тюмени «повесили» большой долг после смерти родителей

Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых
#чп
#взрыв
#медики
#сотрудники
#турция
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мать-алкоголичка и 50 мигрантов: на 17-летнего сироту из Тюмени «повесили» большой долг после смерти родителей
05 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

17-летний Игорь из Тюмени стал сиротой. Его отец скончался, когда Игорю было всего 3 года, а мать, страдавшая от алкогольной зависимости, ушла из жизни в 2020 году. Однако помимо потери близких школьник столкнулся еще с одной бедой: ему предстоит погасить долг за коммунальные услуги, который превышает 860 тысяч рублей. Этот долг образовался после того, как мать Игоря незаконно прописала в их квартире более 50 мигрантов. Подробности – в материале «Радио 1».

Неблагополучная семья


Игорь воспитывался в неблагополучной семье. Родители мальчика злоупотребляли спиртным, и уже в три года он остался без отца.

Марина, став матерью-одиночкой, все свое внимание уделяла алкоголю. Пока мать находилась в запое, до 17 лет об Игоре заботился дедушка Сергей. Он водил внука в платный детский сад, школу, оплачивал взносы, покупал необходимые вещи, дарил подарки и организовывал дни рождения, делая все возможное для своего любимого внука.
«Я старался, чтобы внук не чувствовал себя обделенным, чтобы он тоже получал тепло и заботу, старался обеспечить ему счастливое детство, с приятными воспоминаниями, как и у всех детей. Дочь, к сожалению, тратила деньги больше на спиртное, – рассказал пенсионер изданию «Комсомольская правда».


Опека над внуком


Сергей, понимая, что его дочь не намерена менять свой образ жизни, неоднократно пытался оформить опекунство на себя. В 2017 году он обратился в Управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменской области. Специалисты выехали для проверки условий проживания Игоря и позже заключили, что его мать не употребляет алкогольные напитки. Внешний вид женщины и обстановку в квартире соцработники списали на тяжелое заболевание Марины.

В связи с этим в предоставлении опекунства было отказано.

Единственным вариантом оставалась добровольная передача родительских прав, но на это мать Игоря не согласилась.

Фото: iStock/eugenekeebler

Смерть матери и ужасающая находка


В 2020 году жизнь мамы Игоря трагически завершилась. Врачи установили, что причиной смерти стали сердечные проблемы. Мальчик остался сиротой и автоматически попал в список детей-сирот, ожидающих жилье. Семья решила отказаться от квартиры, которую Марина получила по договору социального найма. Однако при поиске необходимых документов была обнаружена шокирующая находка — уголовное дело в отношении умершей.

Выяснилось, что мать мальчика фиктивно зарегистрировала иностранных граждан по месту жительства за денежное вознаграждение. В результате в квартире числилось более 50 человек, что привело к значительному увеличению коммунальных платежей. Общая сумма задолженности достигла почти 867 тысяч рублей.


«Приговор» для сироты


Сергей обратился за помощью в тюменскую службу опеки. Там его успокоили и посоветовали мальчику вступить в наследство, чтобы сохранить квартиру, пообещав помочь с погашением долга. Доверившись этому совету, дедушка с внуком направились в департамент имущественных отношений и переоформили договор социального найма на имя Игоря. В качестве опекуна Сергей подписал письменное согласие, которое позже сам назовет «приговором».
«Если бы я знал, что всё так обернётся, я бы никогда не подписал этот приговор для внука. Я доверился специалистам, которые заверили, что долг будет списан, и Игорь сможет остаться в родной квартире. Но теперь, когда он достигнет совершеннолетия, ему придётся расплачиваться с неподъёмной суммой почти в миллион рублей! Нам с ним такую сумму не осилить», — поделился переживаниями пенсионер.

После подписания документа Игорь стал официальным нанимателем жилья и, согласно закону, обязан содержать квартиру и погашать долги.

Читайте также:

Мошенники уговорили пенсионерку продать четыре квартиры и отдать деньги им

В Петербурге мигрант захватил квартиру умершей жены-пенсионерки

Жительница Калужской области продала мигранту отцовские права на свою дочь
#приговор
#детский сад
#деньги
#мигрант
#жильё
#смерть
#семья
#квартиры
#права
#уголовное пенсионер
#сироты
#жизнь
#долги
#мать
#опека
#тюмень
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пилила мозг»: Мужчина заживо сжег жену в подмосковном общежитии
Мужчина заживо сжег жену во время ссоры в общежитии в Ногинске
05 ноября 2024, 13:26

Фото: iStock/artolympic

В подмосковном Ногинске правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве своей жены с особой жестокостью. Мужчина облил жену бензином и поджег во время ссоры. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел в воскресенье, 3 ноября. В общежитии между супругами на бытовой почве возник конфликт. В процессе ссоры мужчина облил женщину бензином, а затем поджег. С термическими ожогами всего тела пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение, где спустя некоторое время она скончалась.

Согласно информации ведомства, мужчина регулярно ссорился со своей женой. Следствие намерено ходатайствовать перед городским судом о заключении мужчины под стражу.

Читайте также:

В Подмосковье заживо сгорел бывший заместитель российского губернатора

Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых

В Петербурге цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо икры
#подмосковье
#конфликт
#следствие
#инцидент
#мужчина
#тела
#пожар
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых
В Приангарье женщина заплатила аферистам «штраф» за просмотр видео для взрослых
05 ноября 2024, 13:10

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Приангарье злоумышленники выманили деньги у 64-летней пенсионерки за просмотр видео для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Пожилая женщина приехала в Братск в гости и решила посмотреть видео для взрослых в интернете. Увидев, что за просмотр видео нужно заплатить, она закрыла страницу и больше не заходила на сайт.

На следующий день на телефон пенсионерки пришло уведомление, присланное якобы от правоохранителей. В нем преступники пригрозили женщине уголовной ответственностью и блокировкой IP за просмотр видео для взрослых, если она не заплатит «штраф» по указанной ссылке.

Жертва мошенников перешла по ссылке и заплатила 8,5 тыс рублей. После этого она осознала, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

Читайте также:

В Петербурге цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо икры

Нижегородец застрелил соседского спаниеля из-за раскиданных тапок

В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами
#телефон
#штраф
#женщина
#преступники
#видео
#сайт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге цыгане продали пенсионерке 40 банок коллагеновых шариков вместо икры
Петербургской пенсионерке продали 40 банок коллагеновых шариков вместо икры
05 ноября 2024, 12:30

Фото: iStock/Andrej Filonenko

Петербургские правоохранители задержали братьев-цыган, которые обманули пожилую женщину и продали ей 40 банок коллагеновых шариков под видом красной икры. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В конце октября в правоохранительные органы обратилась 66-летняя пенсионерка из поселка Стрельна. По ее словам, незнакомец на Фронтовой улице предложил ей купить 40 банок красной икры по выгодной цене.

Согласно информации следствия, женщина отдала мошеннику 37 тысяч рублей, но придя домой и открыв для пробы одну банку, пенсионерка обнаружила подделку. По факту данного инцидента возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Дочь экс-солистки «Миража» Наталии Гулькиной стала жертвой педофила в школе

В Уфе произошло массовое отравление на одном из предприятий, пострадали люди

В Подмосковье заживо сгорел бывший заместитель российского губернатора
#отравление
#дело
#уголовное дело
#пенсионерка
#женщина
#красная икра
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников