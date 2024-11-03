В Петербурге отправили под стражу подозреваемого в подрыве опор ЛЭП

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Выборгский районный суд Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова, которого подозревают в подрыве опор линии электропередачи (ЛЭП) в городе. Об этом сообщила объединённая пресс-служба петербургских судов.
По версии следствия, подозреваемый 19 октября не позднее 13:30 разместил взрывные устройства на трёх опорах ЛЭП в Выборгском районе города. После он привёл их в действие.
Отмечается, что Первашова задержали в минувшую субботу. Он пытался скрыться и оказывал сопротивление полицейским. Мужчина не признал свою вину, однако она подтверждается переданными суду материалами.
В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Мужчина заключён под стражу до 19 декабря.
Читайте также:
Bild: мужчина из-за забытого рюкзака остановил движущийся поезд в Баварии
Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о стрельбе в Приморье
В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами
Отмечается, что Первашова задержали в минувшую субботу. Он пытался скрыться и оказывал сопротивление полицейским. Мужчина не признал свою вину, однако она подтверждается переданными суду материалами.
В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Мужчина заключён под стражу до 19 декабря.
Читайте также:
Bild: мужчина из-за забытого рюкзака остановил движущийся поезд в Баварии
Бастрыкин распорядился доложить о ходе расследования дела о стрельбе в Приморье
В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами
Анастасия Чинкова