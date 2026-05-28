Мать подстрекала сына избивать мальчика на детской площадке в Хабаровске
В Хабаровске школьник жестоко избил сверстника на детской площадке. Об этом сообщают телеграм-каналы.
По версии следствия, во время ссоры один мальчик набросился на второго, начал бить его руками и ногами. При этом он не остановился, даже когда его оппонент лежал на земле. Мать нападавшего не только не пыталась разнять детей, но и подстрекала сына продолжать наносить удары. В итоге пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. В настоящее время они выясняют все причины и обстоятельства конфликта. Доклад о ходе расследования направят в центральный аппарат СК России.
Ранее сообщалось, что в Махачкале подростки избили пенсионера в автобусе. Группа молодых людей дразнила пожилого человека и провоцировала его на конфликт. Мужчине это не понравилось, он подошел к обидчикам, обматерил их и ударил. После этого один из подростков встал и начал пинать пенсионера. Тот упал на ступеньки, ударился и не мог подняться.
