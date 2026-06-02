Мужчина много лет воспитывал чужих сыновей и не знал об этом

Житель Китая потребовал отменить выплаты бывшей жене после ДНК-теста сыновей
Фото: iStock/utah778

Житель Китая Цзян через суд потребовал отменить выплаты бывшей жене после того, как узнал, что двое сыновей не приходятся ему кровными родственниками. Об этом сообщает Mothership.



Мужчина развелся с супругой в 2023 году после 22 лет брака. По соглашению о разводе, имущество пары должны разделить между двумя сыновьями. Кроме того, Цзян обязался оплатить учебу старшего сына и давать ему деньги на необходимые расходы. В сентябре 2024 года юноша попросил у отца денежные средства, но получил отказ. Между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта подросток крикнул: «Ты не мой биологический отец».

После этого Цзян решил сделать тест. Его бывшая жена и сыновья отказались участвовать в проверке. Тогда мужчина собрал образцы ДНК детей с их вещей и провел экспертизу. Она показала, что оба сына не являются его биологическими детьми. После результатов теста Цзян обратился в суд. Он потребовал прекратить выплаты бывшей жене и взыскать с нее компенсацию за моральный ущерб. Женщина и сыновья не признали итоги экспертизы, но от нового теста отказались. Суд еще не принял окончательное решение.

Дарья Осипова

