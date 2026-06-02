Мужчина много лет воспитывал чужих сыновей и не знал об этом
Житель Китая Цзян через суд потребовал отменить выплаты бывшей жене после того, как узнал, что двое сыновей не приходятся ему кровными родственниками. Об этом сообщает Mothership.
Мужчина развелся с супругой в 2023 году после 22 лет брака. По соглашению о разводе, имущество пары должны разделить между двумя сыновьями. Кроме того, Цзян обязался оплатить учебу старшего сына и давать ему деньги на необходимые расходы. В сентябре 2024 года юноша попросил у отца денежные средства, но получил отказ. Между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта подросток крикнул: «Ты не мой биологический отец».
После этого Цзян решил сделать тест. Его бывшая жена и сыновья отказались участвовать в проверке. Тогда мужчина собрал образцы ДНК детей с их вещей и провел экспертизу. Она показала, что оба сына не являются его биологическими детьми. После результатов теста Цзян обратился в суд. Он потребовал прекратить выплаты бывшей жене и взыскать с нее компенсацию за моральный ущерб. Женщина и сыновья не признали итоги экспертизы, но от нового теста отказались. Суд еще не принял окончательное решение.
