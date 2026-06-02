Жительница Турции публиковала в TikTok эротические фото собственной дочери
В турецком Измире арестовали женщину по имени Гюльшен Айбек, которую обвиняют в публикации эротических фото с участием ее 11‑летней дочери на платформе TikTok.
Подозреваемую задержали 30 мая в ходе полицейского рейда. На момент преступления отец девочки уже отбывал наказание в тюрьме по другому уголовному делу.
После ареста матери школьницу передали под опеку специалистов Центра по надзору за детьми. В беседе с педагогами ребенок рассказал, что аккаунт для размещения контента создала ее тетя, которую тоже задержали для дачи показаний.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об использовании детей для изготовления непристойных публикаций. В ходе обысков полиция изъяла все цифровые носители, телефоны и компьютеры подозреваемых. Пострадавшая девочка сейчас находится под государственной защитой и получает необходимую психологическую помощь.
