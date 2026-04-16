Мужчина надругался над 180 детьми и снимал процесс на видео для шантажа
Мужчину из Индии задержали за насилие над несовершеннолетними. Об этом информирует NDTV.
По данным правоохранительных органов, житель штата Махараштра совершил преступления против как минимум 180 несовершеннолетних девушек. Мужчина вступал в контакты со школьницами и, используя различные уловки, заманивал их в места, где принуждал к съёмке в непристойных видеороликах. Эти материалы впоследствии применялись для шантажа и принуждения к проституции. Некоторые из записей попали в интернет и получили широкое распространение в местных сообществах.
При обыске у подозреваемого нашли 350 отснятых видеозаписей. Мужчина задержан. В настоящее время следователи продолжают расследование, выясняя все детали произошедшего. Существует предположение, что он распространял видео среди своих знакомых или преступных группировок. Эту версию также проверяют.
