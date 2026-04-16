Полиция поймала терроризировавшего город голого домушника

В США полиция задержала преступника, который обворовывал чужие дома голым
В США полиция арестовала молодого мужчину, который на протяжении месяца терроризировал жителей штата Вирджиния, пытаясь обворовать их дома голым. Об этом информирует New York Post.



В элитном районе Сентервилла задержали 21-летнего Седрика Уокера, который разгуливал по улицам только в обуви и синей маске. Он проникал в дома, совершая кражи, но в некоторых случаях его попытки оказывались неудачными. Полицейские организовали засаду и смогли поймать преступника.

Ранним утром Уокера заметили силовики и подняли над ним дрон. Попытавшись скрыться, он перепрыгнул через забор в чужой дом, но был выслежен с помощью тепловизора и задержан.

Злоумышленника обвиняют в кражах со взломом, покушениях на кражу и непристойном обнажении. Суд отправил его в тюрьму без возможности освобождения под залог.

Екатерина Коршунова

