Пропавшую школьницу нашли в спальне у насильника
Во Флориде полицейские нашли пропавшую 17-летнюю школьницу в доме официально зарегистрированного насильника. Об этом пишет Daily Star.
Родные объявили подростка в розыск 10 апреля. Через четыре дня силовики пришли с обыском к 30-летнему Алексису Диасу-Толедо в городе Денди округа Полк.
Хозяин признал, что знал несовершеннолетнюю. Потом он сказал, что не встречал ее несколько суток, и не пустил сотрудников внутрь. Позже правоохранители все же попали в жилье и обнаружили девушку в шкафу спальни. Мужчину задержали на месте. Следствие вменило ему нарушение правил регистрации для лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности, и вмешательство в опеку над несовершеннолетней.
Известно, что в 2014 году Диасу-Толедо назначили наказание за тяжкое преступление, после чего его внесли в реестр насильников. Характер связи со школьницей силовики не раскрыли.
