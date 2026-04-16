Стало известно о состоянии туристов, пострадавших в трагическом походе на Камчатке
Два туриста, пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке, все еще остаются в больнице. Об этом сообщил ТАСС главврач краевого медучреждения Михаил Селютин.
Напомним, что в конце марта девять человек отправились в зарегистрированный тур по полуострову. В определенный момент группа разделилась, и часть команды исчезла в районе Авачинского перевала. Когда спасатели обнаружили пропавших, два участника похода уже погибли, остальные пострадали.
В ГУ МЧС России по региону добавили, что найденные туристы находились в измождённом состоянии, но были в сознании и могли разговаривать. Следственные органы возбудили уголовное дело. Михаил Селютин уточнил, что пострадавшие постепенно идут на поправку.
«Двоих мы выписали, еще двое остаются в больнице как минимум до понедельника», — рассказал он.Несколько дней назад выжившая на Камчатке туристка Полина Федорова прервала молчание. Она впервые подробно рассказала о трагедии, которая унесла жизни двух петербуржцев — 24-летнего Сергея и 22-летнего Фёдора. Молодые люди погибли от переохлаждения.