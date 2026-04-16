Стало известно о состоянии туристов, пострадавших в трагическом походе на Камчатке

16 апреля 2026, 03:33

Два пострадавших в походе на Камчатке туриста продолжают лечение в больнице

Два туриста, пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке, все еще остаются в больнице. Об этом сообщил ТАСС главврач краевого медучреждения Михаил Селютин.





Напомним, что в конце марта девять человек отправились в зарегистрированный тур по полуострову. В определенный момент группа разделилась, и часть команды исчезла в районе Авачинского перевала. Когда спасатели обнаружили пропавших, два участника похода уже погибли, остальные пострадали.





«Двоих мы выписали, еще двое остаются в больнице как минимум до понедельника», — рассказал он.