Полуторагодовалая малышка выпала из окна восьмого этажа в российском регионе
В Обнинске малышка выпала из окна восьмого этажа и погибла. Об этом сообщили в Telegram-канале «Калужский Следком».
Трагедия случилась 15 апреля 2026 года. Правоохранителям стало известно, что полуторагодовалый ребенок упал с восьмого этажа многоквартирного дома. Врачи оказали девочке медицинскую помощь, однако спасти пострадавшую не удалось — она скончалась в больнице от полученных травм.
Следователи уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. В настоящий момент сотрудники СК работают на месте происшествия и опрашивают свидетелей, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Архангельской области при пожаре погиб пятилетний ребёнок, который находился в доме один. Родители заперли его с улицы.
