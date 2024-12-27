Мужчина надругался над ребёнком в купе поезда Санкт-Петербург — Москва

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В Твери задержали мужчину, которого подозревали в действиях сексуального характера в отношении ребёнка, передало региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По информации следствия, мужчина находился с несовершеннолетней в купе в поезде Санкт-Петербург — Москва. Там злоумышленник надругался над девочкой.
По ходатайству следствия мужчину отправили в Следственный изолятор (СИЗО) по ходу расследования уголовного дела. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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«Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней)», — подчеркнуло СКР.
По ходатайству следствия мужчину отправили в Следственный изолятор (СИЗО) по ходу расследования уголовного дела. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Ольга Енгалычева