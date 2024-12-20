В Загребе подросток ранил семь человек с ножом в школе

Фото: istockphoto/Roman Chekhovskoy
В пятницу утром в одной из основных школ в районе Пречко, Загреб, произошло нападение с ножом, в результате которого ранены семь человек — пятеро детей и двое взрослых, передает портал издания Vecernji list.
По предварительной информации, нападавший является несовершеннолетним. Согласно данным портала, инцидент произошел в утренние часы. Вскоре после нападения МВД Хорватии подтвердило факт происшествия и задержание подозреваемого. В официальном сообщении министерства не были указаны детали о возрасте нападавшего и состоянии пострадавших.
На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся необходимые следственные действия. Обстоятельства нападения и мотивы злоумышленника пока остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что в США состоялась последняя казнь за 2024 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее стало известно, что в США состоялась последняя казнь за 2024 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова