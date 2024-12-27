Отец не навредит: молодая мать сбежала от мужа-тирана, оставив детей. То, что произошло с 10-месячной девочкой шокировало медиков

Фото: iStock/ Eva HM
Все медики больницы Забайкалья не смогли сдержать слез, когда увидели свою 10-месячную пациентку. Малышка была вся в синяках, гематомах и ожогах. Девочка была в ужасном состоянии из-за её родного отца, сорвавшим злость на ребёнке. Когда мужчина начал избивать дочь, её мать выбежала из дома, поскольку сама опасалась за свою жизнь. Ребёнка она взять с собой не успела, сообщила газета «Комсомольская правда».
Отцу который избил своего ребёнка, 29 лет. Его супруга на семь лет моложе. Кроме 10-месячной малышки у пары еще есть четырехлетний сын и двухлетняя дочь. Соседи и знакомые супругов ни разу не замечали такого рода насилие в семье. Близкие говорили, что синяков не наблюдали, но знали, что на детей могут покричать, сказать им что-то грубое.
Знакомая семьи рассказывала, что однажды старшие дети бегали по улице без присмотра взрослых, выглядели грязно и были полураздетые.
Мать 10-месячной девочки позднее сама рассказала о произошедшем. Тогда она находилась с дочкой в больнице. Якобы в тот вечер, 11 декабря, супруги поссорились из-за чего-то незначительного. Муж находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому начал конфликтовать со своей женой. Жена не выдержала и стала кричать на него. В результате ситуация накалилась слишком сильно, и женщина осознала — оставаться дома небезопасно. Тогда она решила убежать. Женщина думала, что вся эта злость была направлена именно на нее, а детям родной отец не навредит.
Фото: iStock/ globalmoments
После звонка от неизвестного стало известно о том, что происходит в доме. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место — там они скрутили мужчину. Маленькой девочке вызвали скорую помощь. Её здоровью нанесли тяжкий вред, было необходимо срочно транспортировать малышку в Читу. На данный момент с матерью девочки работает психолог. 25 декабря маму с ребёнком выписали из больницы.
Отца потерпевшей поместили в следственный изолятор. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание — до 11 лет лишения свободы.
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Знакомая семьи рассказывала, что однажды старшие дети бегали по улице без присмотра взрослых, выглядели грязно и были полураздетые.
«Старший мальчик к четырем годам, насколько мне известно, даже не разговаривал. С ним постоянно гулял дедушка со стороны матери. Кажется, взрослые нигде официально не работали», — подчеркнула она.
Мать 10-месячной девочки позднее сама рассказала о произошедшем. Тогда она находилась с дочкой в больнице. Якобы в тот вечер, 11 декабря, супруги поссорились из-за чего-то незначительного. Муж находился в состоянии алкогольного опьянения, поэтому начал конфликтовать со своей женой. Жена не выдержала и стала кричать на него. В результате ситуация накалилась слишком сильно, и женщина осознала — оставаться дома небезопасно. Тогда она решила убежать. Женщина думала, что вся эта злость была направлена именно на нее, а детям родной отец не навредит.
Фото: iStock/ globalmoments
После звонка от неизвестного стало известно о том, что происходит в доме. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место — там они скрутили мужчину. Маленькой девочке вызвали скорую помощь. Её здоровью нанесли тяжкий вред, было необходимо срочно транспортировать малышку в Читу. На данный момент с матерью девочки работает психолог. 25 декабря маму с ребёнком выписали из больницы.
Отца потерпевшей поместили в следственный изолятор. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Максимальное наказание — до 11 лет лишения свободы.
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Ольга Енгалычева