«Я гребаный дьявол»: против Пи Дидди впервые дали неанонимные показания, кому рэпер угрожал убийством

P. Diddy с дочками (фото: социальные сети Ченс Комбс)
Дело, связанное с преступлениями знаменитого рэпера и продюсера, продолжает обрастать новыми интересными подробностями. В то время как все подавали иски в суд анонимно, одна известная личность решила не скрывать себя и рассказать всё как есть. Кто она и какие обвинения предъявляет Пи Дидди расскажет «Радио 1»
Новый иск против Пи Дидди
Против Пи Дидди подано уже несколько десятков исков. Сейчас скандальный рэпер в тюрьме, где ожидает суд, который должен начаться 5 мая. Однако в интернете активно ходят слухи, что он сумел тайно откупиться от содержания под арестом.
Все обвинения, выдвинутые против него, рэпер отрицает. В то же время новый иск может оказать значительное влияние на развитие дела, ведь это первое ненанонимное обращение. Истицей стала дизайнер Брайана «Бана» Бонголан, ранее сотрудничавшая с Дидди и его девушкой Кэсси Вентурой, которая также пострадала от P. Diddy.
Бонголан требует от скандального музыканта компенсацию в размере 10 миллионов долларов. Она также раскрыла новые подробности о преступлениях, совершённых Дидди.
Что ещё творил P. Diddy
Брайана была не только свидетельницей жестокого обращения рэпера с Кэсси, но и сама стала жертвой его агрессии. Она рассказывала, что Вентура часто ходила с фингалами и синяками по всему телу. Кроме того, по словам дизайнера, Дидди был патологически ревнив и часто врывался в квартиру Кэсси, обвиняя её в измене.
Девушка призналась, что видела одну из драк рэпера и его девушки.
«Он бросил большой кухонный нож в Вентуру, а та, действуя в целях самообороны, бросила один в него в ответ», — сообщила Бонголан.
Очередная жертва Пи Дидди
Поначалу всё для Брайаны казалось настоящей сказкой. Она познакомилась с Дидди после того, как подружилась с Кэсси Вентурой в 2014 году. В тот период Бонголан мечтала о возможности заявить о себе, и встреча с рэпером казалась шансом изменить её жизнь.
Какое-то время всё шло хорошо. Девушка, которая ещё недавно подрабатывала в скейт-шопе, начала жить совершенно другой жизнью. Она занималась дизайном курток для Bad Boy Entertainment, разрабатывала обложки для альбомов, участвовала в съемках клипов и создавала вещи для линии одежды Вентуры.
Однако со временем сотрудничество с Дидди заиграло другими красками. Во время одной из фотосессий, по словам Брайаны, рэпер, недовольный чем-то, внезапно сорвался и начал кричать на неё.
«Я гребаный дьявол», — закричал он в нескольких сантиметрах от ее лица.Со временем угрозы становились всё серьёзнее и опаснее.
«Ты не представляешь, что я могу с тобой сделать. Я могу тебя убить», — сказал P. Diddy Брайане.Девушка поверила словам Комбса (он же Пи Дидди), ведь своими глазами увидела, что рэпер способен на насилие.
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Кроме того, ходили слухи, что именно он взорвал автомобиль Кида Кади, так как приревновал Вентуру к нему.
Помимо этого, были сплетни, что рэпер снял шкуру с собаки своего соперника.
26 сентября 2016 года Пи Дидди, по слова Бонголан, чуть не сбросил ее с 17 этажа. В тот вечер девушка осталась на ночь у Вентуры, но их разбудил громкий стук в дверь. Это был пьяный и агрессивный рэпер.
Дизайнер хотела спрятаться от него на балконе, но ей не удалось: Дидди мгновенно подлетел к ней и грубо схватил ее за грудь. После этого он поднял её и посадил на перила.
«Какого хрена ты натворила?», — кричал рэпер, как утверждается в иске.
Пряталась от рэпера
В этот момент на балконе появилась Вентура и закричала на Дидди, прося его остановиться. Эмоции рэпера, действительно, угасли (в исковом заявлении указывается, что он мог испугаться того, что Кэсси стала свидетелем инцидента).
Однако свою агрессию он всё же решил выплеснуть на Бану: когда он уходил, он грубо толкнул её на стол. В иске утверждается, что этот инцидент нанес Брайане значительный психологический ущерб.
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Дайана Хусинова