Мужчина наехал на полицейских в Иране и заплатил за это жизнью

16 августа 2026, 22:00

Tasnim: Наехавшего на полицейских в Иране на протестах мужчину казнили

Фото: istockphoto/ERDAL ISLAK

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении Шахрама Садеки, признанного виновным в преднамеренном таране автомобилем семерых сотрудников полиции. Инцидент произошел 8 января в городе Кередж во время массовых беспорядков, пишет Tasnim.