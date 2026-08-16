Мужчина наехал на полицейских в Иране и заплатил за это жизнью
В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении Шахрама Садеки, признанного виновным в преднамеренном таране автомобилем семерых сотрудников полиции. Инцидент произошел 8 января в городе Кередж во время массовых беспорядков, пишет Tasnim.
По данным властей, Садеки на высокой скорости направил машину на правоохранителей, находившихся на перекрестке для обеспечения общественного порядка. В результате все семеро полицейских получили тяжелые травмы, один из них, как уточняется, провел в коме три месяца.
После нападения злоумышленник скрылся, а его автомобиль сожгли в ходе дальнейших беспорядков. На допросе Садеки признался, что действовал умышленно. Иранские официальные лица заявили, что его действия пользовались поддержкой со стороны враждебных Тегерану СМИ.
Казнь провели рано утром в воскресенье. Это не первый подобный случай в Иране за последние месяцы — в марте уже казнили троих осужденных за участие в декабрьских беспорядках 2025 года, которые напали на двух офицеров полиции.
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