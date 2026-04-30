Мужчина наелся таблеток для потенции перед встречей с невестой и умер

30 апреля 2026, 11:09

Житель Индии наелся таблеток для потенции перед встречей с невестой и умер

В индийском штате Харьяна 29-летний государственный служащий скончался после приема повышенной дозы лекарств для потенции. Об этом пишет The Times of India.





Трагедия произошла в городе Гургаон. Утром 23 апреля мужчину нашли мертвым в собственной квартире. Погибший родом из Нагпура, он занимал руководящий пост в государственной организации.



На работу обычно ездил с коллегами, которые жили по соседству. В тот день чиновник не вышел на связь, не открыл дверь и не отвечал на звонки — ни сослуживцы, ни родственники не могли дозвониться до него около двух часов.



Прибывшие полицейские обнаружили его на кровати без признаков жизни. В комнате царил порядок, следов взлома или насилия не было. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный чрезмерным приемом препарата для повышения потенции. Известно, что незадолго до случившегося мужчина обручился и ждал в гости невесту.



