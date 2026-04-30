СК Кузбасса возбудил дело после травмирования ребенка в санатории

30 апреля 2026, 10:51

Фото: iStock/kieferpix

Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело из-за травмирования ребенка в первый же день пребывания в психоневрологическом санатории. Об этом сообщили в ведомстве.





Ранее мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию после того, заметила у сына синяки, пишет «Сiбдепо». Тогда ребенка отправили на две судебно-медицинские экспертизы, которые выявили травмы, не опасные для здоровья. После этого расследование прекратили. Женщина придала ситуацию огласке в Сети, и ей заинтересовался региональный СК.





«Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 293 УК РФ (халатность)», — приводит VSE42.RU сообщение ведомства.