Россиянка купила кофемолку и получила срок

30 апреля 2026, 10:26

На Урале женщина получила девять лет колонии за кофемолку с наркотиками

Фото: iStock/AMilkin

Жительницу Свердловской области приговорили к девяти годам колонии общего режима за получение посылки с наркотиками, спрятанными в кофемолке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.













Жительницу Свердловской области приговорили к девяти годам колонии общего режима за получение посылки с наркотиками, спрятанными в кофемолке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.



По версии следствия, в июне прошлого года женщина забрала посылку из пункта выдачи СДЭК, в которой находилась электронная кофемолка с двумя пакетами наркотиков. Она планировала расфасовать их и продать на территории города.



Подозреваемую задержали всего в пяти метрах от собственного дома. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета.



Подсудимая не признала вину и утверждала, что не знала о наличии запрещенных веществ внутри прибора. Тем не менее, суд признал ее виновной, основываясь на собранных доказательствах. Приговор еще не вступил в силу.