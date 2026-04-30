Россиянка купила кофемолку и получила срок
Жительницу Свердловской области приговорили к девяти годам колонии общего режима за получение посылки с наркотиками, спрятанными в кофемолке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, в июне прошлого года женщина забрала посылку из пункта выдачи СДЭК, в которой находилась электронная кофемолка с двумя пакетами наркотиков. Она планировала расфасовать их и продать на территории города.
Подозреваемую задержали всего в пяти метрах от собственного дома. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков с использованием интернета.
Подсудимая не признала вину и утверждала, что не знала о наличии запрещенных веществ внутри прибора. Тем не менее, суд признал ее виновной, основываясь на собранных доказательствах. Приговор еще не вступил в силу.