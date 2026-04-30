Сварщик едва не спалил лес в Приморье

Mash: 1500 квадратов травы сгорело в пожаре под Владивостоком из-за сварки
Фото: iStock/Олег Копьёв

В Приморском крае произошел масштабный лесной пожар, вызванный ошибкой сварщика. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Собственник частного дома в пригороде Владивостока нарушил правила пожарной безопасности во время сварочных работ. Искры попали на растительность, что привело к возгоранию.

Огонь быстро распространился на крышу и соседние постройки. В результате сгорело почти 1,5 тысячи квадратных метров сухой травы. На тушение выезжали 42 человека и девять единиц техники. Кроме того, дым поднялся над федеральной автомобильной дорогой А-370 «Уссури», связывающей Владивосток и Хабаровск. Видимость на трассе значительно ухудшилась.

Ранее сообщалось, что в Закаменском районе Бурятии лесной пожар охватил 200 га. Руководитель агентства лесного хозяйства республики Сергей Борошноев отметил, что местность труднодоступна и не имеет водоемов поблизости. Для борьбы с огнем людей и воду доставляют по воздуху с помощью вертолета.

Лидия Пономарева

