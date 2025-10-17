Мужчина напал на 17-летнюю девушку во дворе дома в Краснодаре
Мужчина напал на 17-летнюю девушку во дворе дома в Краснодаре. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
На улице Яцкова неизвестный вышел из подъезда и напал на несовершеннолетнюю, угрожая ей ножом. Мужчина попытался утащить девушку в сторону дома, но она смогла вырваться и забежать в ближайшее кафе.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают нападавшего.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина хотел похитить девочку, которую спасли прохожие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
