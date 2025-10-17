В красноярской тайге нашли мигрантов с детьми с помощью прибора ночного видения
В Богучанском районе полицейские провели проверку лесоперерабатывающего предприятия в рамках операции «Нелегал». В результате рейда было обнаружено 20 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Семья из мужчины, трех женщин и двух маленьких детей, проживала в балкке вблизи пилорамы. Во время проверки мигранты попытались скрыться в лесной чаще, но их нашли сотрудники правоохранительных органов с помощью прибора ночного видения.
В отношении взрослых возбуждено дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По результатам проверки восемь человек будут высланы из страны, а их работодатель может быть оштрафован на сумму до 6,5 млн рублей.
