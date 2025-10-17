В красноярской тайге нашли мигрантов с детьми с помощью прибора ночного видения

17 октября 2025, 10:39

Фото: iStock/charafeddine

В Богучанском районе полицейские провели проверку лесоперерабатывающего предприятия в рамках операции «Нелегал». В результате рейда было обнаружено 20 нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.