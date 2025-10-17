В Париже судят гражданку Алжира, изнасиловавшую и убившую 12-летнюю девочку
В Парижском суде проходят слушания по делу об убийстве 12-летней девочки Лолы Давье, в расправе над ней обвиняется 27-летняя гражданка Алжира Дахбия Бенкиред. Об этом сообщает Le Parisien.
Женщина призналась в изнасиловании, пытках и убийстве несовершеннолетней. Согласно информации следствия, 14 октября 2022 года родители Лолы сообщили в полицию о ее исчезновении. Благодаря камерам видеонаблюдения правоохранители выяснили, что девочка вошла в жилой дом вместе с Бенкиред.
Обвиняемая рассказала, что надругалась над школьницей, а затем убила ее ножницами. Тело Лолы нашли в коробке, жертва была почти обезглавлена.
По словам преступницы, она выросла в бедной семье в Алжире, где в возрасте 14 лет её также подвергли сексуальному насилию. После этого Бенкиред начала употреблять наркотики и вести беспорядочную половую жизнь.
