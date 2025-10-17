В Париже судят гражданку Алжира, изнасиловавшую и убившую 12-летнюю девочку

17 октября 2025, 15:41

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Парижском суде проходят слушания по делу об убийстве 12-летней девочки Лолы Давье, в расправе над ней обвиняется 27-летняя гражданка Алжира Дахбия Бенкиред. Об этом сообщает Le Parisien.