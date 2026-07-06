Мужчина напал на контролера в московском метро

06 июля 2026, 15:17

Мужчину заключили под стражу за нападение на контролера на «Беломорской»

Фото: istockphoto/Rawf8

В Москве суд арестовал 23-летнего пассажира, который на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии метро напал на сотрудницу ГКУ «Организатор перевозок». Об этом стало известно 6 июля.