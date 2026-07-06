Мужчина напал на контролера в московском метро
В Москве суд арестовал 23-летнего пассажира, который на станции «Беломорская» Замоскворецкой линии метро напал на сотрудницу ГКУ «Организатор перевозок». Об этом стало известно 6 июля.
Инцидент произошел во время проверки оплаты проезда: молодой человек умышленно толкнул контролера, отчего та упала на пол. Таким образом он пытался помешать законным действиям работницы.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичной прокуратуры, в отношении задержанного избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
Ход расследования находится на особом контроле прокуратуры Московского метрополитена. Ведется следствие.
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