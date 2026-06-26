Незнакомец схватил пассажирку за ягодицы в московском метро

26 июня 2026, 17:04

Суд арестовал мужчину за домогательства к пассажирке у станции метро «Царицыно»

Фото: Istock/hank5

В столице правоохранители задержали мужчину по подозрению в домогательствах к девушке в метрополитене. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».