Незнакомец схватил пассажирку за ягодицы в московском метро
В столице правоохранители задержали мужчину по подозрению в домогательствах к девушке в метрополитене. Об этом информирует Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл вечером 21 июня около 22:00 мск в уличном переходе у станции «Царицыно». Пассажирка почувствовала, что незнакомец положил руку ей на ягодицу и сжал её. Девушка немедленно обратилась в полицию и написала заявление.
Во время судебного заседания фигурант заявил, что прикосновение вышло случайным и он не имел злого умысла. Тем не менее судья принял решение отправить его под административный арест на 15 суток.
Отмечается, что этот случай стал уже седьмым эпизодом подобного рода за последнюю неделю. Правоохранители продолжают проверять обстоятельства и призывают пострадавших не оставлять подобные факты без внимания.
Читайте также: