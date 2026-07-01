Экстремала задержали за прыжок на велосипеде через пути в московском метро

01 июля 2026, 11:15

В Москве юноше грозит штраф за экстремальный прыжок над рельсами в метро

Фото: iStock/spacedrone808

В Москве экстремал совершил опасный трюк на станции метро ради съемки контента. Об этом в личном блоге проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк.