Экстремала задержали за прыжок на велосипеде через пути в московском метро
В Москве экстремал совершил опасный трюк на станции метро ради съемки контента. Об этом в личном блоге проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк.
На станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии произошёл инцидент с участием молодого человека на трюковом велосипеде. Он перепрыгнул с одной платформы на другую, пересекая железнодорожные пути. Видеозапись этого поступка привлекла внимание правоохранительных органов.
Сотрудники полиции задержали нарушителя и доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства. В отношении 19-летнего юноши составлен административный протокол по статье о нарушении требований транспортной безопасности, совершённом умышленно (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ). За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей и конфискация велосипеда.
Читайте также: