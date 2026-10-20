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Мужчина напал на ребенка в лифте и пытался похитить

«Фонтанка»: в Петербурге соседка спасла ребенка от похищения
Фото: iStock/Sergey Granev

В Петербурге задержали уроженца Псковской области, который напал на ребенка в лифте. Об этом пишет «Фонтанка».



Инцидент случился в жилом доме на Советском проспекте. Мужчина силой вывел несовершеннолетнюю из лифта и затащил ее на лестничную клетку девятого этажа. Девочка попыталась сопротивляться, на шум вышла соседка и вызвала полицию.

Задержанного, которым оказался приезжий из Псковской области, взяли под стражу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, однако детали ее состояния пока не разглашаются. В отношении задержанного выдвинуто обвинение в попытке похищения, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

Екатерина Коршунова

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