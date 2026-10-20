Мужчина напал на ребенка в лифте и пытался похитить

20 октября 2026, 12:57

«Фонтанка»: в Петербурге соседка спасла ребенка от похищения

Фото: iStock/Sergey Granev

В Петербурге задержали уроженца Псковской области, который напал на ребенка в лифте. Об этом пишет «Фонтанка».