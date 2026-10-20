Пьяный мужчина костылем избил пожилую сотрудницу отеля в Улан-Удэ
Пьяный мужчина костылем избил 67-летнюю сотрудницу отеля в Улан-Удэ. Об этом проинформировало МВД Бурятии.
Согласно информации правоохранительных органов, 30-летний гражданин из Иволгинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, блуждал по улицам Улан-Удэ. От сильного холода он начал стучаться в двери домов и дошел до гостиницы, где дежурила потерпевшая.
Когда 67-летняя администратор открыла дверь, мужчина в нетрезвом виде начал оскорблять ее грубой нецензурной бранью. Затем он напал на женщину, нанося удары кулаками по голове и телу. Внутри гостиницы злоумышленник схватил костыль одного из постояльцев и использовал его как оружие.
В результате нападения работница отеля получила травмы разной степени тяжести. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, а преступник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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