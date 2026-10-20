Машина опрокинулась и парализовала проезд в районе Москвы-реки
Машина опрокинулась и парализовала движение у подъезда к МКАД. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Новорижском шоссе, рядом с Москвой-рекой. Согласно данным источника, автомобиль Tank 500, двигавшийся в направлении МКАД, опрокинулся.
Из-за аварии движение в этом районе затруднено. Информация о пострадавших уточняется. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в селе Плиево Назрановского района Ингушетии столкнулись автомобили Lada Priora и ВАЗ. В результате случившегося травмы получили пять человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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