Мужчина напал с ножом на людей, пять человек погибли
Во вторник в штате Вашингтон произошла трагедия. Неизвестный мужчина напал с ножом на людей, унеся жизни пяти человек. Инцидент случился 24 февраля утром, когда полиция получила вызов к дому. Об этом пишет РИА Новости.
32-летний нападавший нарушил судебное постановление о запрете контактов. Однако судебный приказ не имел силы, так как его не вручили мужчине. Свидетели рассказали, что в 9:30 по местному времени он атаковал людей снаружи дома.
Полиция прибыла на место и открыла огонь по нападающему, ликвидировав его. Четыре человека, включая самого нападавшего, погибли на месте. Один пострадавший позже скончался в больнице от полученных травм. Этот инцидент стал шокирующим событием для местных жителей и привлек внимание правоохранительных органов.
