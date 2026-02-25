Мужчина напал с ножом на людей, пять человек погибли

25 февраля 2026, 10:27

В Вашингтоне мужчина напал с ножом на людей около дома, пять человек погибли

Фото: iStock/GankaTt

Во вторник в штате Вашингтон произошла трагедия. Неизвестный мужчина напал с ножом на людей, унеся жизни пяти человек. Инцидент случился 24 февраля утром, когда полиция получила вызов к дому. Об этом пишет РИА Новости.