Мужчина напал с ножом на людей, пять человек погибли

В Вашингтоне мужчина напал с ножом на людей около дома, пять человек погибли
Фото: iStock/GankaTt

Во вторник в штате Вашингтон произошла трагедия. Неизвестный мужчина напал с ножом на людей, унеся жизни пяти человек. Инцидент случился 24 февраля утром, когда полиция получила вызов к дому. Об этом пишет РИА Новости.



32-летний нападавший нарушил судебное постановление о запрете контактов. Однако судебный приказ не имел силы, так как его не вручили мужчине. Свидетели рассказали, что в 9:30 по местному времени он атаковал людей снаружи дома.

Полиция прибыла на место и открыла огонь по нападающему, ликвидировав его. Четыре человека, включая самого нападавшего, погибли на месте. Один пострадавший позже скончался в больнице от полученных травм. Этот инцидент стал шокирующим событием для местных жителей и привлек внимание правоохранительных органов.

Дарья Осипова

