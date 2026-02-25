В США коммунальщик помог задержать спрятавшегося в мусорном баке преступника
Необычная погоня в США завершилась задержанием 27‑летнего Джонатана Макмиллана. Мужчина попытался спрятаться от полиции в мусорном баке, но его обнаружил сотрудник коммунальных служб.
Кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал РЕН ТВ. Все началось с обычной остановки автомобиля за нарушение правил дорожного движения. Находившийся за рулем Макмиллан бросился бежать. Полицейский на короткое время потерял подозреваемого из виду и оперативно организовал оцепление района.
Ключевым эпизодом погони стало обнаружение беглеца. Сотрудник коммунальных служб, обслуживавший мусорные контейнеры, открыл один из баков и с удивлением обнаружил внутри скрывавшегося мужчину. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как работник, пытаясь привлечь внимание правоохранителей, активно прыгает и отбегает от мусоровоза, указывая на находку.
Подозреваемый выбрался из бака и пробежал еще несколько кварталов. Однако полицейский сумел догнать нарушителя и задержал его. Мужчине предъявили обвинение в сопротивлении аресту. Примечательно, что первоначальное нарушение ПДД, из‑за которого началась погоня, обернулось лишь предупреждением.
