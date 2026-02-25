В США коммунальщик помог задержать спрятавшегося в мусорном баке преступника

25 февраля 2026, 04:41

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Необычная погоня в США завершилась задержанием 27‑летнего Джонатана Макмиллана. Мужчина попытался спрятаться от полиции в мусорном баке, но его обнаружил сотрудник коммунальных служб.