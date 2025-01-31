Мужчина напал с ножом на пассажиров поезда Томск-Адлер, желая их зарезать

Видео: Telegram-канал Ирины Волк
В поезде Томск-Адлер задержали пассажира за попытку убийства: мужчина напал с ножом на двух пассажиров, мужчину и женщину. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Ирина Волк.
Подозреваемый, который начал агрессивно вести себя по отношению к окружающим, нанес удары холодным оружием своим «жертвам». Когда поезд прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, сотрудники полиции сразу же отправились на место происшествия.
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, и они были госпитализированы.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, пассажиры были эвакуированы из вагона, а подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть. В операции также принимали участие сотрудники Росгвардии, обеспечивая силовую поддержку.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство.
«Смертельный тройничок»: Порнозвезда погибла во время съемок секс-клипа с двумя мужчинами
МЧС: В Москве горит здание бывшего завода имени Чернышева
«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, и они были госпитализированы.
По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, пассажиры были эвакуированы из вагона, а подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть. В операции также принимали участие сотрудники Росгвардии, обеспечивая силовую поддержку.
По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ», — написала Ирина Волк.Читайте также:
«Смертельный тройничок»: Порнозвезда погибла во время съемок секс-клипа с двумя мужчинами
МЧС: В Москве горит здание бывшего завода имени Чернышева
«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне
Мария Моисеева