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Мужчина напал с ножом на пассажиров поезда Томск-Адлер, желая их зарезать

МВД: задержали мужчину, который ранил ножом двух пассажиров поезда Томск-Адлер

Видео: Telegram-канал Ирины Волк

В поезде Томск-Адлер задержали пассажира за попытку убийства: мужчина напал с ножом на двух пассажиров, мужчину и женщину. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Ирина Волк.
Подозреваемый, который начал агрессивно вести себя по отношению к окружающим, нанес удары холодным оружием своим «жертвам». Когда поезд прибыл на станцию Барабинск в Новосибирской области, сотрудники полиции сразу же отправились на место происшествия.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, и они были госпитализированы.



По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, пассажиры были эвакуированы из вагона, а подозреваемый задержан и доставлен в дежурную часть. В операции также принимали участие сотрудники Росгвардии, обеспечивая силовую поддержку.

По факту нападения возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлено обвинение в покушении на убийство.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 105 УК РФ», — написала Ирина Волк.
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WP: за сутки до катастрофы в Вашингтоне вертолет помешал посадке другого рейса
31 января 2025, 08:07

Фото: iStock/Windzepher

За сутки до авиакатастрофы в небе над Вашингтоном вертолет помешал посадке другого воздушного судна. Об этом со ссылкой на изученные аудиозаписи радиопереговоров сообщила газета The Washington Post (WP).
Согласно ее информации, рейс авиакомпании Republic Airways, следовавший из Хартфорда (штат Коннектикут) в Вашингтон, находился на подходе к посадке, когда ему на пути встретился вертолет.

В результате самолету пришлось покинуть глиссаду и выполнить круговой маневр, после чего он успешно приземлился с повторной попытки.

30 января в Вашингтоне произошла трагическая авиакатастрофа, когда пассажирский лайнер, заходя на посадку, столкнулся с военным вертолетом. Оба судна упали в реку Потомак, вызвав широкий резонанс и глубокую обеспокоенность среди общественности.

На борту самолета находились не только обычные пассажиры, но и известные фигуристы, включая тренеров чемпионов мира в парном катании Евгению Шишкову и Вадима Наумова, а также их соотечественницу Инну Волянскую.

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#трамп
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МЧС: В Москве горит здание бывшего завода имени Чернышева
31 января 2025, 06:44

Фото: iStock/Distortion Media

На территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева в Москве произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.
Во время пожара произошло частичное обрушение крыши здания. Огонь начался на одном из предприятий, расположенных на территории бывшего завода, но быстро распространился на соседний хостел.

По данным МЧС России, из здания хостела было эвакуировано около 50 человек. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Спасательные и пожарные службы продолжают работу на месте происшествия, чтобы полностью ликвидировать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня.

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DailyMail: OnlyFans-порнозвезда насмерть упала с балкона в Бразилии, ее могли убить
31 января 2025, 05:27

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

23-летняя бразильская OnlyFans порнозвезда Анна Беатрис Перейра Алвес, известная под псевдонимом Анна Полли, вывалилась из балкона отеля во время съемок. Упала насмерть. Существует версия преднамеренного убийства, пишет DailyMail.
Отель располагался в муниципалитете Нова-Игуасу, штат Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел во время съемок нового ролика, в которых также участвовали двое мужчин. Когда тело девушки с было обнаружено под балконом гостиницы, то оказалось уже слишком поздно — как врачи не старались, а спасти девушку не сумели.

На данный момент еще никого не арестовали. Но дело считают запутанным: партнеры Алвес для секс-клипа дали противоречивые показания о случившемся. Полиция рассматривает как версию несчастного случая, так и намеренное убийство.

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Считается, что во время съемок «актеры» могли принять наркотики, ситуация эскалировалась и Алвес стала жертвой изнасилования — не за деньги, не для видео, а из-за жестокости одного из партнеров.

Следователи изучают записи с камер наблюдения отеля, а также изъяли мобильный телефон погибшей в качестве возможной улики.

Бойфренд Анны подтвердил, что она упала с большой высоты и получила серьезные травмы, после которых невозможно выжить.

«Если это был не несчастный случай, а убийство, я клянусь — виновник заплатит. Следствие обязано вычислить преступника», — ответил парень на вопрос о своих мыслях по смерти любимой.
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#травмы
#следствие
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«Это ее сломало»: молодая учительница ​погибла от стресса после унизительного ареста с раздеванием
DailyMail: Британская учительница умерла после травмирующего задержания с раздеванием
31 января 2025, 01:47

Фото: iStock/sakhorn38

Учительница Джорджа Уотт скончалась вскоре после «глубоко травмирующего» задержания полицией. Служители порядка раздели девушку и оставили ее в камере голой, заставив отбывать в таком виде «наказание» до того, как выпустили на свободу. Об этом пишет Daily Mail 30 января 2025 года.
Изначально 27-летняя Уотт была арестована по подозрению в нападении на сотрудника экстренной службы — девушка немного перебрала с буйным и «свободным» поведением, выпивая в выходной вечер.

Мать Джорджи рассказала, что инцидент с арестом стал для дочери настоящим ударом. Уотт боялась, что факт задержания разрушит ее мечту стать учителем, ради которой она училась шесть лет.

После ареста с издевательством психическое состояние девушки резко ухудшилось. Она начала посещать сомнительные места и «самолечиться» сильнодействующими препаратами. Близкие считают, что она пыталась стереть негативный опыт голого «заключения».

Фото: iStock/Darwin Brandis

Уотт также страдала эмоционально неустойчивым расстройством личности. Следствие считает, что это могло усилить впечатления от случившегося.

Девушка была найдена мертвой 1 сентября в квартире одного из своих друзей, который часто позволял ей заночевать после особо буйных ночей. Причиной смерти стала интоксикация сильнодействующими лекарствами, включая метадон.

Семья и близкие Джорджи уверены, что виной бесконечному стрессу, нервам и эмоциональным срывам стало полицейское задержание, а также то, как к ней относились в камере. До травмирующего опыта Уотт всегда создавала впечатление «негромкой, разумной и доброй» девушки.

На полицию уже подана жалоба, которая сейчас находится на рассмотрении.

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Взрывоопасный пожар в Ленобласти удалось ликвидировать
Ангар в Петербурге охватило пламенем более чем на 400 кв.м., пожар потушили
31 января 2025, 01:08

Фото: официальная ВК-страница Комитета правопорядка и безопасности ЛО

В ночь с 30 на 31 января в Выборгском районе Санкт-Петербурга вспыхнул крупный пожар. Загорелся ангар на 55-м километре трассы «Скандинавия».
По данным Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, внутри могли находиться газовые баллоны и горюче-смазочные материалы, что осложнило работу пожарных.

Сообщается, что огонь охватил более 400 квадратных метров, а на месте работали подразделения Леноблпожспас и пожарно-спасательный отряд Курортного района. Жилых домов поблизости нет, и информация о пострадавших пока не поступала.

Позже в ведомстве сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать в 0:48 (31 января). Спасатели продолжают проливку и разбор завалов, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Ранее «Радио 1» передавало, что Toyota Celica попала в аварию на дороге Кашира — Серебряные пруды: машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. В ДТП пострадали водитель и пассажирка, им на помощь пришли подмосковные спасатели.

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#спасатели
#пожар
#возгорание
#информация
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Аферисты стали инсценировать похищения детей ради выкупа
30 января 2025, 23:08

Фото: iStock / Dmitry Nogaev

Мошенники начали инсценировать похищение детей, чтобы потребовать выкуп у их родителей. Об этом пишут «Известия».
Преступники разными способами вынуждают несовершеннолетних покинуть дом, выключить мобильный телефон и избавиться от соцсетей. Часто злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ и угрожают арестом за якобы антигосударственную деятельность.

Пока ребёнок скрывается, мошенники воздействуют на родителей, требуя выкуп. Предварительно они собирают информацию о семье жертвы, изучают, род занятий родителей и адаптируют сценарий под обстоятельства.
«Так, в полицию Красногорска обратились местные жители - 50-летний работник Пенсионного фонда и его 38-летняя жена, врач-эндокринолог. С ними связались неизвестные и сообщили о похищении 17-летней дочери. Преступники требовали полмиллиона рублей, угрожая расправой и насилием в отношении подростка. Спецподразделения быстро сумели найти девочку. Она находилась в ресторане быстрого питания на Бирюлёвской улице в Москве», – пишет издание.
Как выяснилось, похищение было инсценировано неустановленной группой лиц. Родителям рассказали легенду о похищении, а подростку представились сотрудниками спецслужб.

Возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении несовершеннолетнего.

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#преступность
#подмосковье
#московская область
#красногорск
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Подмосковные спасатели помогли провалившейся под лёд беременной лосихе
30 января 2025, 19:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вызволили провалившуюся под лёд лосиху. Инцидент произошел в районе деревни Бельское Талдомского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
Животное переходило замёрзший полноводный ручей, лёд не выдержал, и лосиха оказалась в ледяной воде без надежды выбраться.
«Местные жители заметили бедолагу и вызвали спасателей. Прибыв по указанным координатам, работники дежурной смены 215-й пожарно-спасательной части накинули трос на шею животного и вместе с неравнодушными людьми вытянули на берег. Как выяснилось, в результате спасли не одну, а две жизни – лосиха оказалась беременной», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Участники спасательной операции укрыли будущую маму термоодеялом и стали массировать замёрзшее животное, чтобы восстановить кровообращение.

Когда они убедились, что лосиха пришла в себя и может самостоятельно передвигаться, её отпустили в естественную среду обитания.

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#спасатели
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#московская область
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#происшествие
#талдом
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На дороге в округе Кашира перевернулась машина, пострадали два человека
30 января 2025, 17:56

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Автомобиль Toyota Celica попала в аварию на дороге Кашира — Серебряные пруды: машина съехала в кювет и перевернулась на крышу. В ДТП пострадали водитель и пассажирка, им на помощь пришли подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В среду, 29 декабря, около часа ночи в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступил звонок от очевидцев аварии. Спасатели оперативно прибыли на место и сразу отключили аккумулятор перевернувшейся машины, чтобы исключить возгорание. Затем они оказали психологическую и первую медицинскую помощь 27-летнему водителю и его пассажирке, получившим травмы разной степени тяжести», — говорится в сообщении.
После оказания первой помощи спасатели передали пострадавших бригаде медиков для дальнейшей госпитализации.

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#кашира
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#спасатели
#автомобиль
#мособлпожспас
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В Москве задержали мужчину, угрожавшего прохожим пистолетом
30 января 2025, 16:38

Фото: iStock/Chalabala

В ВАО Москвы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии задержали мужчину, который угрожал продавцам и прохожим пистолетом. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сигнал тревоги поступил из магазина на улице Борисовская. Сотрудник рассказал правоохранителям, что некий мужчина сначала попытался украсть из магазина алкоголь, а когда его заметили, он достал пистолет и начал им угрожать продавцам, после чего убежал.

Силовики оперативно обнаружили вооруженного беглеца. Он находился на проезжей части, держал оружие в руке и конфликтовал с водителем автомобиля.

«Росгвардейцы обезоружили и задержали дебошира. Им оказался ранее судимый 52-летний приезжий. Внятно пояснить мотивы своего поступка он не смог, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

Задержанного доставили в полицейский участок, а оружие изъяли и отправили на экспертизу.

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#подмосковье
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