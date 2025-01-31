«Я не классная певица, не рэпер и не оперная дива» — Беляев шутливо сравнил себя с другими жюри «Голоса» в новом сезоне

Антон Беляев (Фото: соцсети)
Оперная дива Хибла Герзмава присоединяется к команде наставников «Голоса», состоящей из Полины Гагариной, Басты и Антона Беляев. Шоу возвращается в эфир Первого канала, обещая зрителям море эмоций и сюрпризов, сообщает «СтарХит».
Для Полины Гагариной новый сезон «Голоса» станет юбилейным. Она давно покорила сердца миллионов как одна из главных поп-див страны, но и Баста не уступает ей в популярности. Он — легенда российского рэпа, чье имя уже стало синонимом успеха.
А вот Сергей Шнуров в проекте не появится. Певец заявил, что больше не видит себя в роли наставника, поскольку хочет отдаться личному творчеству.
Продюсеры «Голоса» на этот раз также собираются ввести новый формат оценки, пригласив в жюри оперную певицу. Хибла Герзмава, которая в последние годы активно блистала на сцене, теперь попробует свои силы в новой роли на популярном телевизионном проекте.
Герзмава отмечала, что самой важной задачей на ее взгляд является развитие гибкости голоса и способности чувствовать музыку.
Но, конечно, очень «тесную» связь с «Голосом» из команды наставников имеет Антон Беляев. Благодаря проекту ему удалось запомниться широкой аудитории, получить признание. Карьера вышла на иной уровень, Беляев, как известно, стал продюсером. Теперь помогает другим раскрывать свой талант.
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А вот Сергей Шнуров в проекте не появится. Певец заявил, что больше не видит себя в роли наставника, поскольку хочет отдаться личному творчеству.
Продюсеры «Голоса» на этот раз также собираются ввести новый формат оценки, пригласив в жюри оперную певицу. Хибла Герзмава, которая в последние годы активно блистала на сцене, теперь попробует свои силы в новой роли на популярном телевизионном проекте.
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Герзмава отмечала, что самой важной задачей на ее взгляд является развитие гибкости голоса и способности чувствовать музыку.
Хибла Герзмава (Фото: соцсети)
Но, конечно, очень «тесную» связь с «Голосом» из команды наставников имеет Антон Беляев. Благодаря проекту ему удалось запомниться широкой аудитории, получить признание. Карьера вышла на иной уровень, Беляев, как известно, стал продюсером. Теперь помогает другим раскрывать свой талант.
«Я не классная певица, не знаменитый рэпер, не оперная дива. Просто занимаюсь производством музыки, что самому очень нравится и, надеюсь, приносит пользу участникам проекта», – приводит слова Беляева «СтарХит».Новый сезон «Голоса» сохранит последние обновления в правилах. Кнопки блокировки снова позволят наставникам устраивать баталии по сильнейшим участникам, соперничая за понравившихся исполнителей. Разумеется, первый этап с его главной «фишкой» — слепым прослушиванием, где конкурсанты показывают умения одним лишь голосом, — останется неизменным.
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Мария Моисеева