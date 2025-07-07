Мужчина напоил и изнасиловал 17-летнюю петербурженку
Россиянин напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю в Петербурге. Об этом пишет местный Telegram-канал «Конкретно.ру».
Накануне в полицию поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девушки. Инцидент произошёл в квартире на проспекте Ветеранов.
17-летняя пострадавшая была госпитализирована с острым отравлением этанолом. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. Девушка уже дала показания.
Правоохранителям удалось задержать мужчину на месте преступления. Им оказался 21-летний парень из деревни Луги в Ленинградской области. Молодого человека доставили в отделение полиции.
Ранее задержанный уже имел проблемы с законом, будучи несовершеннолетним. Так, в 2020 год он оказался под подозрением в разбойном нападении в составе преступной группы и находился под подпиской о невыезде.
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